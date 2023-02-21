بايدن: "دعمنا لأوكرانيا لن يضعف"

بايدن: "دعمنا لأوكرانيا لن يضعف"



اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الدعم لأوكرانيا "لن يضعف" وأوكرانيا تبقى حرة"، وذلك خلال إلقائه خطابا في بولندا قبيل الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي.



وصرّح بايدن أمام حشد تجمع خارج القلعة الملكية في وارسو "يجب ألا يكون هناك شك: دعمنا لأوكرانيا لن يضعف، حلف شمال الأطلسي (ناتو) لن يقسم ونحن لن نكل". وأضاف "الغرب لا يتآمر لمهاجمة روسيا كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم. ملايين المواطنين الروس الذين يريدون العيش بسلام مع جيرانهم ليسوا العدو".



