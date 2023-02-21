مقتل عشرة مدنيين في هجوم لحركة الشباب الصومالية في مقديشو

مقتل مدنيين في هجوم لحركة الشباب الصومالية في مقديشو



قتل عشرة مدنيين الثلاثاء في هجوم أعلنت حركة الشباب الصومالية الإسلامية المتطرفة مسؤوليتها عنه في مقديشو على ما أعلنت الحكومة.



وأوضح بيان صادر عن الحكومة أن عناصر من حركة الشباب هاجموا قرابة الساعة 15,00 (الساعة 12,00 ت غ) "منزلا في منطقة عبد العزيز" في شمال مقديشو، مشيرا ألى ان عشرة مدنيين قتلوا وجرح ثلاثة آخرون.