ميلوني تؤكّد من كييف أنّ دعم إيطاليا لأوكرانيا "لن يضعف"

ميلوني: جئت إلى كييف لإعادة التأكيد على دعم إيطاليا الكامل لأوكرانيا

أكّدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال زيارة إلى كييف، أنّ دعم بلادها لأوكرانيا في التصدّي للغزو الروسي "لن يضعف".



وقالت ميلوني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي :" لقد أردت المجيء إلى كييف لإعادة التأكيد على دعم إيطاليا الكامل لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، وللتأكيد مجدّداً على أنّ لا نيّة لإيطاليا بأن يضعف هذا الدعم".



وخلال زيارتها إلى أوكرانيا، توقفت ميلوني خصوصاً في مدينتي بوتشا وإربين اللتين ارتُكبت فيهما "مجازر" في ربيع 2022 حين كانتا تحت الاحتلال الروسي.



وعن زيارتها لهاتين المدينتين قالت رئيسة الوزراء الإيطالية إنّ "المشاهدة بأمّ العين أمر مختلف".



وشددت على أنها ستفعل كلّ ما بوسعها لتخبر جميع الإيطاليين ما رأت.



وفي معرض حديثها عن إمكانية إرسال شحنات أسلحة إضافية إلى كييف، أوضحت ميلوني أنّ روما "تركّز على أنظمة الدفاع الجوي" التي سبق وأن وعدت بالاشتراك مع باريس بتزويد الجيش الأوكراني بها.



أمّا بالنسبة إلى مطلب زيلينسكي تزويد قواته طائرات مقاتلة، فلفتت ميلوني إلى أنّ هذا الأمر بحاجة إلى "قرار يُتّخذ مع الشركاء الدوليين".



وشنّ زيلينسكي من جانبه هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني الذي تربطه صداقة شخصية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال زيلينسكي: "برلوسكوني لم يتعرّض منزله على الإطلاق للقصف بشكل يومي، على ما أعتقد. والحمد لله أنّ شريكه الروسي لم يدخل حديقته بدبابة، ولم يدمّر عائلته وأصدقاءه".