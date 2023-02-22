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أوكرانيا تأمل أن يزورها ماكرون الشهر المقبل
أخبار دولية
2023-02-22 | 01:05
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أوكرانيا تأمل أن يزورها ماكرون الشهر المقبل
أعربت أوكرانيا، على لسان سفيرها في باريس، عن أملها في أن يزورها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في آذار المقبل.
وغداة الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي جو بايدن إلى كييف الإثنين، أكّد السفير الأوكراني في فرنسا أوميلشينكو فاديم عبر أثير إذاعة "إر تي إل" أنّ الدعوة الموجّهة لماكرون لزيارة كييف "لا تزال قائمة بالطبع".
وأسف من أن ماكرون لم يتمكّن من المجيء إلى كييف مع قرب حلول الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، آملا أن تتمّ هذه الزيارة على الأرجح في آذار.
واشاد السفير الأوكراني بـ "مستوى الدعم غير المسبوق" لبلاده من قبل باريس منذ بداية الحرب.
وأمل أن تواصل فرنسا تقديم الدعم لأوكرانيا.
من جهة أخرى، رفض السفير الأوكراني التعليق على قول ماكرون أخيراً إنّه من الضروري تقديم مساعدة للجيش الأوكراني لإلحاق "هزيمة" بروسيا لكن من دون "سحقها".
وقال السفير: "نحن لا نسعى لتدمير أحد. نحن نسعى للدفاع عن حريتنا واستقلالنا"، مؤكّداً أنّ الهدف ليس عبور حدود روسيا والذهاب إلى موسكو. لسنا بحاجة لذلك.
وفي حزيران الفائت أجرى ماكرون أول زيارة له إلى كييف منذ بدء الحرب.
في المقابل، أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية أنّ ماكرون لا يريد أن يزور كييف خالي الوفاض بل يأمل أن يذهب إليها وفي يده مفتاح إعلانات ملموسة.
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