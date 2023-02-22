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الرئيس التونسي يدعو لـ"إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء

أخبار دولية
2023-02-22 | 01:09
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الرئيس التونسي يدعو لـ&quot;إجراءات عاجلة&quot; لوقف تدفّق المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء
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الرئيس التونسي يدعو لـ"إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء
شدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد على وجوب اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، معتبرا أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى "عنف وجرائم".
 
وجاءت تصريحات سعيّد خلال ترؤّسه في قصر قرطاج اجتماعا لمجلس الأمن القومي "خُصّص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس"، وفق بيان للرئاسة التونسية.
 
وفي هذا الاجتماع أبدى الرئيس التونسي تشدّدا كبيرا حيال تدفّق جحافل المهاجرين غير النظاميين، مع ما يؤدّي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلاً عن أنها مجرّمة قانونا.
 
وشدد سعيّد على ضرورة وضع حدّ بسرعة لهذه الظاهرة.
 
وأشار إلى ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في البلاد.
 
ورأى الرئيس التونسي أنّ هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية.
 
ودعا سعيّد إلى العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة.
 
 وبحسب بيان الرئاسة التونسية اعتبر سعيّد أن من يقف وراء هذه الظاهرة يتّجر بالبشر ويدّعي في نفس الوقت أنه يدافع عن حقوق الإنسان.
 
وجاءت تصريحات سعيّد بعد أيام قليلة على تنديد أكثر من عشرين منظمة حقوقية تونسية بما وصفته "خطاب كراهية" تجاه المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
 
ودعت المنظمات غير الحكومية السلطات التونسية إلى التصدّي الى "خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية" على شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام.
 
واتّهمت المنظمات بعض الأحزاب السياسية باعتماد خطاب الكراهية وبالدعاية السياسية بتسهيل من السلطات المحليّة.
 
وتمثّل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الوافدين من دول جنوب الصحراء والذين ينطلقون في رحلات هجرة غير نظامية بحرية في اتجاه السواحل الأوروبية، خصوصاً نحو إيطاليا.
 

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