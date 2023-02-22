فيينا: القضاء الإيراني حكم على نمسوي بالسجن سبع سنوات بتهمة التجسس

أعلنت فيينا أن القضاء الإيراني حكم على أحد رعاياها بالسجن سبع سنوات ونصف بتهمة التجسس، مؤكدة أنها استدعت السفير الإيراني.



وكانت وزارة الخارجية النمسوية أعلنت توقيف الرجل في تشرين الأول وقالت إنها على اتصال دائم بأسرته.



وأوضحت الثلاثاء أنه حُكم عليه بالسجن سبع سنوات ونصف السنة بتهمة التجسس وسنتين من المراقبة في حالة حسن السلوك.



وتابعت الوزارة أنها علمت الإثنين بصدور الحكم واستدعت السفير الإيراني الثلاثاء للتعبير عن "احتجاجنا الشديد".



وأضافت أن السفير النمسوي في إيران تمكن من مقابلة الرجل خلال ثلاث زيارات للسجن منذ اعتقاله.



وأكدت الوزارة مواصلة استخدام كل الإمكانيات لتقديم أفضل دعم قنصلي ممكن له ولجميع المواطنين النمسويين المسجونين في جميع أنحاء العالم.



وتحتجز إيران 17 شخصا من حاملي جوازات سفر غربية في إيران معظمهم مزدوجو الجنسية وبينهم اثناين من الإيرانيين النمسويين.