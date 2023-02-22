المانيا تعلن طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين

أعلنت المانيا أنها بصدد طرد دبلوماسيين يعملان في السفارة الإيرانية في برلين، بعد حكم الاعدام الذي أصدرته محكمة إيرانية في حق مواطن يحمل جنسية البلدين.



وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان، بعد حكم الاعدام الصادر الثلاثاء في حق جمشيد شارمهد، أن برلين اعتبرت موظفين في السفارة الإيرانية في برلين غير مرغوب فيهما وطلبت منهما مغادرة ألمانيا على الفور.