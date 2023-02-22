مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

قُتل ستة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي،خلال العملية العسكرية المتواصلة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، على ما اعلنت وزارة الصحة في بيان.

