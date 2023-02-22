في فرنسا... إصابة معلمة بجروح خطيرة بطعنات تلميذ

أصيبت معلمة في مدرسة في سان جان دي لوز في إقليم الباسك بجنوب غرب فرنسا بجروح خطيرة بعدما طعنها تلميذ اليوم، بحسب فرق الإغاثة.



وقال المصدر نفسه إن المدرسة هي حاليا بين الحياة والموت، فيما أوقف التلميذ.