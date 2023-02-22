ارتفاع عدد القتلى في مدغشقر مع مرور الإعصار فريدي

تسبّب الإعصار المداري فريدي بمقتل أربعة أشخاص في مدغشقر، بعدما ضرب مساء الثلاثاء الساحل الشرقي مصحوباً برياح عاتية تراجعت حدتها بعض الشيء، وفقًا للمكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث.



وأعلن المكتب الوطني صباح الأربعاء مقتل "أربعة أشخاص، وتضرر 16660 آخرين"، في حصيلة أولية.



وغمرت المياه حوالى 3300 منزل، وتضرر عدد مماثل منها تقريبًا. ونزح أكثر من 11 ألف شخص، ووجد معظمهم ملاذاً في مساكن للطوارئ.



وقالت فالي أريتيانا فابيان من المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث لوكالة فرانس برس إن "فريدي لم يؤد إلى أمطار غزيرة، وسجلت الأضرار حصريًا بسبب الرياح تقريباً".



وبلغ الاعصار اليابسة في شرق البلاد في منطقة مانانجاري مساء الثلاثاء، قرابة الساعة 16,30 بتوقيت غرينيتش ويتجه غرباً حالياً.



وكانت المدينة البالغ عدد سكانها 25 ألف نسمة تعرضت لدمار كبير العام الماضي بعدما ضربها الاعصار باتسيراي الذي قضى فيه أكثر من 135 شخصا.