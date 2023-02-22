رئيس جمهورية العراق يستقبل وزير الخارجية الإيراني

رئيس جمهورية العراق يستقبل وزير الخارجية الإيراني

تلقى رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد دعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وجاء ذلك خلال استقباله اليوم في قصر بغداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له، حيث وعد رئيس الجمهورية بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.



وأكد الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد أن العراق وإيران بلدان جاران وتربطهما علاقات تاريخية وأواصر مشتركة حيث بإمكانهما أن يسهما في تعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة وتشجيع الركون إلى الحوار والتهدئة لحل الإشكاليات في القضايا الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن ترسيخ الأمن يتطلب تعاون جميع دول المنطقة.



وأشار إلى ضرورة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الإهتمام المشترك وبما يخدم مصالح الشعبين العراقي والإيراني وسائر شعوب المنطقة، منوهًا إلى أهمية التواصل وتبادل وجهات النظر والأفكار بين مسؤولي البلدين لمواجهة تحديات الإرهاب والتطرف.



وأشاد رئيس جمهورية العراق بمواقف الجمهورية الإسلامية ووقوفها إلى جانب الشعب العراقي في مواجهة السياسات الدكتاتورية للنظام السابق ومساندة الكرد بعد تعرضهم لمجزرة حلبجة والأنفال وما تلاها في الحرب على تنظيمات داعش الإرهابية.



ومن جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني موقف بلاده الداعم لجهود العراق في ترسيخ أمنه واستقراره، ورغبتها في تعزيز المشتركات بين البلدين وإدامة أواصر العلاقة التاريخية بين الشعبين الجارين وبما يخدم التعاون والتنسيق المشترك.



وأشار الوزير الإيراني أن من إهتمامات بلده مواجهة العواصف الرملية، ومن المتوقع أن تقيم إيران مؤتمرًا وزاريًا الصيف المقبل لمناقشة سبل مواجهة العواصف الرملية.

