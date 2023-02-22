بوتين: العلاقات الروسية الصينية مهمة لتحقيق إستقرار الوضع على الساحة الدولية

إعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن العلاقات الروسية الصينية مهمة "لتحقيق إستقرار الوضع على الساحة الدولية"، في ظل حالة ترقب حول خطة سلام صينية لأوكرانيا يفترض أن يكشف عنها هذا الأسبوع.وقال بوتين لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانغ يي في الكرملين: "العلاقات الدولية معقدة اليوم... في هذا السياق، يرتدي التعاون بين الصين وروسيا أهمية كبيرة لتحقيق إستقرار الوضع على الساحة الدولية".