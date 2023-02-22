قتيلان وأكثر من 50 مفقودًا في إنفجار منجم في الصين

قتيلان وأكثر من 50 مفقودًا في إنفجار منجم في الصين

قتل شخصان على الأقل وجرح ستة فيما فقد 53 آخرون الأربعاء في إنهيار منجم فحم في منطقة منغوليا الداخلية في شمال الصين، على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.



ووقع الحادث عند الساعة 13:00 (الساعة الخامسة ت غ) في منجم مفتوح يقع في غرب هذه المنطقة، على ما ذكرت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة.



وأوضح التلفزيون أنه "حتى الآن، تأكد مقتل شخصين وإصابة ستة وفقدان 53".



وأشار إلى أن الإنهيار وقع في منطقة واسعة من المنجم الذي تشغله شركة "شينجينغ كول ماينينغ كومباني" وتسبب بطمر عمال وآليات، وأرسلت فرق الإغاثة إلى المكان.



وأمر الرئيس الصيني شي جينبيغ السلطات المعنية بذل المستحيل للبحث عن المفقودين وإغاثتهم، بحسب ما قال التلفزيون العام.