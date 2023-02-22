الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إسبانيا تعتزم إرسال ست دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

أخبار دولية
2023-02-22 | 11:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إسبانيا تعتزم إرسال ست دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إسبانيا تعتزم إرسال ست دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

إسبانيا تعتزم إرسال ست دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية أن مدريد سترسل لأوكرانيا ستّ دبابات ليوبارد من طراز 2A4 لم تعد في الخدمة ويعمل الجيش الإسباني على إصلاحها.
     
وقالت الوزيرة مارغاريتا روبليث أمام مجلس النواب "تقوم إسبانيا بإصلاح فصيلة" من ست دبابات ليوبارد 2A4 "لتحديثها ودمجها" مع الدبابات التي سترسلها "دول غربية أخرى إلى أوكرانيا". ولم تُعط أي تفاصيل عن موعد التسليم.
      
وأكّدت أن مدريد يمكنها أن تعمل على إصلاح دبابات أخرى من هذا النوع من أجل إرسالها لأوكرانيا "إذا لزم الأمر" وإذا "طلب منّا حلفاءنا القيام بذلك".
      
ولفتت إلى أن بعض هذه الدبابات المخزّنة في قاعدة عسكرية في سرقسطة (شمال) "لم تعد في الاستخدام لأنه لم يتم إصلاحها منذ العام 1990".
      
وسبق أن تحدثت الوزيرة عن الوضع "المؤسف" لهذه الدبابات.
      
وبعدما تعرّض لضغوطات من جميع الجهات من أجل منح الضوء الأخضر لإرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، حلفاءه إلى تسليم الدبابات الموعودة لكييف.
      
وقال إن المساعدة العسكرية لأوكرانيا "تعني أن على كل من يمكنه توفير مثل هذه الدبابات القتالية أن يفعل ذلك".
      
وفقًا لبعض الخبراء، يمكن أن يكون لدبابات ليوبارد تأثير حاسم على ساحة المعركة في أوكرانيا حيث يتوقع الجيش هجومًا روسيًا كبيرًا في الأسابيع المقبلة.
 
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

إسبانيا

دبابات ليوبارد

أوكرانيا

LBCI التالي
إدارة بايدن تريد تشديد القيود المفروضة على طالبي اللجوء
قتيل في مدغشقر مع مرور الاعصار فريدي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-02-10

برن ترفض طلبا من إسبانيا لإرسال أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2023-02-04

البرتغال تؤكد استعدادها لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2023-01-26

كندا تعتزم تزويد أوكرانيا أربع دبابات ليوبارد

LBCI
أخبار دولية
2023-01-25

النروج سترسل لأوكرانيا دبابات ليوبارد-2

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:03

واشنطن تعرب عن "قلق بالغ" إزاء أعمال العنف الجديدة بالضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
16:28

المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة: الغرب مستعد لـ"إغراق العالم بأسره" في الحرب لهزيمة موسكو

LBCI
أخبار دولية
16:05

إيران تنفّذ حكم الإعدام في الناشط الكردي آرش أحمدي

LBCI
أخبار دولية
15:59

غوتيريش: الغزو الروسي لأوكرانيا "إهانة لضميرنا الجماعي"

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2023-02-16

قصّة حبّ عمرها أكثر من 60 سنة لا زالت مشتعلة في قلب ناديا... لماذا لم تتكلّل بالزواج؟

LBCI
منوعات
03:31

أقرباء الرضيعة السورية المنتشلة من تحت الأنقاض يتكفّلون بها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:21

الداخل الإسرائيلي يغلي… وتلويح بحرب أهلية!

LBCI
أخبار دولية
15:59

غوتيريش: الغزو الروسي لأوكرانيا "إهانة لضميرنا الجماعي"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:42

حمية يطلق مزايدتي بناء إهراءات وإنشاء الحوض العائم لصيانة السفن في مرفأ طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

وزير الخارجية الإيرانية في بغداد... ونقاش في الملف النووي والعلاقات بين البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بايدن: الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي هو جبهة دفاعنا المشترك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

٩٢ مؤسسة في القطاع العام فُصّل معظمها في التسعينيات على قياس أمراء الحرب

LBCI
رياضة
13:30

أبطال الأرز سيواجهون نظيرهم الفيلبيني في العاصمة مانيلا الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تأمين الدولار لشراء الفيول صعب على المدى الطويل... فهل يكون الحل بدولرة فواتير الكهرباء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

التسميات تعددت والنتيجة واحدة: مجلس الوزراء يقر مزيدا من التضخم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

"صقور السعودية" تزين سماء المملكة في يوم التأسيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

السجال بين رئيس الحكومة والقاضية غادة عون بلغ مستوى عال من التوتر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:03

مذكرة إدارية بشأن الإمتحانات الرسمية

LBCI
اقتصاد
08:07

قرار لمصرف لبنان متعلق بالإجراءات الإستثنائية للسحوبات النقدية

LBCI
خبر عاجل
01:07

المرصد الاوروبي المتوسطي: هزة ارضية بقوة ٤.٢ قبالة الساحل الجنوبي للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

هزات عدة شعر بها اللبنانيون في اليومين الماضيين

LBCI
أخبار لبنان
01:12

هزة قبالة الشواطئ الجنوبية صباحا

LBCI
آخر الأخبار
13:09

اللجنة الوطنية للجيوفيزياء: هزتان أرضيتان تضربان البحر مقابل صيدا في غضون ١٠ دقائق الأولى بقوة ٣.٥ والثانية بقوة ٣.٦

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

في اليومين الماضيين هزات عدة ضربت بالبحر قبالة الشاطئ اللبناني.. ما جديدها في لبنان والمنطقة؟

LBCI
فنّ
07:14

معلومات جديدة حول حقيقة زواج وائل كفوري غداً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة