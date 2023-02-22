الصين أطلعت روسيا على رؤيتها بشأن "تسوية سياسية" للنزاع في أوكرانيا

أطلعت الصين روسيا على رؤيتها بشأن "تسوية سياسية" للنزاع في أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء بعد زيارة كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي إلى موسكو.





وقالت الوزارة في بيان إن "الشركاء الصينيين أطلعونا على ارائهم حول الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، إضافة إلى مقارباتهم لتسويتها سياسيا". لكنها أشارت إلى أنه "لم يدر حديث حول أي خطة سلام محددة".

