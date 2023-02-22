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الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة

أخبار دولية
2023-02-22 | 15:05
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الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة
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الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة

اقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأربعاء تخفيض الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة هي الأكثر ضعفًا، قبل يومين من انعقاد اجتماع مالي لمجموعة العشرين في بنغالور في الهند.
 
     
لم تتمكن هذه الدول، 23 منها واقعة في إفريقيا جنوب الصحراء، قادرة على دعم اقتصاداتها، على غرار الدول الغنية خلال أزمة كوفيد-19 وتجد اليوم نفسها غارقة في دين ومعدّلات فائدة عالية تمنعها من التعافي.
 
     
وأوضح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر خلال مؤتمر صحافي في باريس أن هذه الدول "لا تمثّل سوى نسبة قليلة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إنما 40% من الدول الفقيرة في العالم".

أخبار دولية

الأمم المتحدة

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