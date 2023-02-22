إيران تنفّذ حكم الإعدام في الناشط الكردي آرش أحمدي

نفّذت إيران الأربعاء حكم الإعدام في الناشط آرش أحمدي المرتبط بجماعة متمردة كردية محظورة والذي دين بقتل ضابط شرطة عام 2018، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.





وقال التلفزيون الرسمي إن "آرش أحمدي، المعروف أيضا باسم سركوت، وهو عضو في جماعة كوملة الإرهابية، أعدم صباح اليوم".