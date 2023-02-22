واشنطن تعرب عن "قلق بالغ" إزاء أعمال العنف الجديدة بالضفة الغربية

أعربت الولايات المتحدة عن "قلق بالغ" إزاء أعمال العنف التي أسفرت الأربعاء عن مقتل أكثر من عشرة فلسطينيين في عملية للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة.





وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن عملية "مكافحة الإرهاب" التي نفّذتها القوات الإسرائيلية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف نشطاء ومارة، وخلّفت أكثر من مئة جريح.





وأضاف في تصريح للصحافيين أنّ "الولايات المتحدة قلقة للغاية من مستويات العنف في اسرائيل والضفة الغربية اليوم".

