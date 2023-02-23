غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ غارات جوية على قطاع غزة



شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر الخميس غارات عدّة على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة بعيد إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني باتجاه الدولة العبرية، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.



واستهدفت الطائرات بعدد من الصواريخ موقع "بدر" التابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، قرب مخيّم الشاطئ في شمال غرب غزة، كما استهدفت موقعاً آخر في وسط القطاع.