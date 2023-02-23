رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يصل إلى كييف

رئيس الوزراء الإسباني بيصل إلى كييف



أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الخميس أنه يزور كييف "بعد عام من بدء الحرب" الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك في رسالة نُشرت باللغتين الإسبانية والأوكرانية على تويتر.



وقال سانشيز: "سندعم أوكرانيا وشعبها حتى يعود السلام إلى أوروبا"، في الرسالة المرفقة بصور يظهر فيها وهو يترجل من قطار في كييف، قبل يوم من الذكرى الأولى للحرب.