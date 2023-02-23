وزيرة الخزانة الأميركية: الاقتصاد العالمي "في وضع افضل" مما كان متوقعا

رأت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن الاقتصاد العالمي "في وضع أفضل" مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر مع التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد وغزو روسيا لأوكرانيا.وقالت يلين للصحافيين على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بنغالور بالهند إن "الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما توقعه كثيرون قبل بضعة أشهر".وأضافت أن "التحديات التي نواجهها حقيقية والمستقبل لا يزال غير مؤكد لكن الآفاق تحسنت".