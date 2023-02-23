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96 قتيلا خلال اسبوعين من المعارك في أرض الصومال

أخبار دولية
2023-02-23 | 04:48
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96 قتيلا خلال اسبوعين من المعارك في أرض الصومال
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96 قتيلا خلال اسبوعين من المعارك في أرض الصومال

96 قتيلا خلال اسبوعين من المعارك في أرض الصومال

قُتل 96 شخصا على الأقل خلال 17 يوما من الاشتباكات بين قوات الأمن وأفراد ميليشيا في منطقة أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالية الصومالية، حسب ما أعلن مدير مستشفى الخميس.
      
وقال مدير المستشفى في بلدة لاس عنود المتنازع عليها، أحمد محمد حسن، في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "لدينا 96 قتيلا و560 جريحا".
 
 

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