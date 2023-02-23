تبادل قصف بين إسرائيل وقطاع غزة غداة عملية قُتل فيها فلسطينيون في الضفة الغربية

تبادل قصف بين إسرائيل وقطاع غزة غداة عملية قُتل فيها فلسطينيون في الضفة الغربية

لليوم الثاني، التوتر لا يزال على حاله في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غداة شن إسرائيل عملية دموية في مدينة نابلس أسفرت عن مقتل أحد عشر فلسطينيا، في اكبر محصلة لعملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة منذ 2005.





