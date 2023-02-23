السوداني يستقبل المبعوث الأسترالي: لمزيد من التعاون التنموي

السوداني يستقبل المبعوث الأسترالي..

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المبعوث الأسترالي السيد نيك وورنر.



وأشاد السوداني بدور أستراليا ومساندتها العراق في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، مؤكداً تطلع العراق للمزيد من التعاون التنموي وعقد الشراكات في المجالات الاقتصادية والثقافية والاستثمارية.