بوتين: الجيش "ضامن" الإستقرار في روسيا

بوتين: الجيش "ضامن" الإستقرار في روسيا

إعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن الجيش هو "ضامن" إستقرار الدولة الروسية، واعدًا بزيادة الإنتاج الصناعي العسكري للإستجابة لحاجات القوات في أوكرانيا.



وقال بوتين في فيديو قصير بمناسبة يوم المدافعين عن الوطن عشية مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا إن "جيشًا وبحرية عصريين وفعالين هما ضمانة لأمن بلد وسيادته ضمانة لنموه المستقر ومستقبله".



وأضاف: "لذلك، سنولي كما من قبل إهتمامًا بالمقام الأول لتعزيز قدراتنا الدفاعية"، في وقت يسعى الجيش الروسي لاستعادة المبادرة في منطقة دونباس الأوكرانية بعدما تكبد فيها سلسلة هزائم.