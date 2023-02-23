مجموعة السبع تدعو صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدة لأوكرانيا قبل نهاية آذار

حث وزراء مال مجموعة السبع صندوق النقد الدولي على تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بحلول نهاية آذار وفقا لبيان مشترك نشر الخميس.





جاء في البيان المشترك لمجموعة السبع الصادر عن الرئاسة اليابانية عقب اجتماع في بنغالور(جنوب الهند) "نحث صندوق النقد الدولي وأوكرانيا على وضع برنامج موثوق وطموح وممول بالكامل بشروط مناسبة بحلول نهاية آذار 2023".





وأكد وزراء مال الدول السبع المتطورة في بيانهم أن العقوبات حتى الآن "أضعفت بشكل كبير قدرة روسيا على شن حربها غير المشروعة. سنواصل مراقبة فعالية العقوبات منن كثب واتخاذ مزيد من الإجراءات الجديدة إذا لزم الأمر".