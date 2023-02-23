زيلينسكي عشية ذكرى الغزو الروسي : أوكرانيا "ستنتصر" في الحرب

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس عشية الذكرى الأولى للحرب التي تشنها موسكو في بلاده إن أوكرانيا "ستنتصر" على القوات الروسية الغازية.





وقال عبر منصات التواصل الاجتماعي "لم ننكسر، تخطينا الكثير من المحن وسوف ننتصر. سنحاسب جميع الذين جلبوا هذا الشر، هذه الحرب إلى أرضنا، كل هذا الرعب والقتل والتعذيب والنهب".





وأضاف أن روسيا اختارت "طريق المجرم، طريق الإرهابي، طريق الجلاد، طريق الناهب" بشنها هذه الحرب، مشددا على أن هذا "الخيار الذي أتى على مستوى الدولة" يتطلب "مسؤولية على مستوى الدولة على الإرهاب المرتكب".