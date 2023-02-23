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تركيا فتحت أكثر من 560 تحقيقاً في مجال البناء بعد الزلزال
أخبار دولية
2023-02-23 | 10:15
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تركيا فتحت أكثر من 560 تحقيقاً في مجال البناء بعد الزلزال
تركيا فتحت أكثر من 560 تحقيقاً في مجال البناء بعد الزلزال
فتحت السلطات التركية 564 تحقيقًا يستهدف مطوري بناء ومقاولين إنهارت مبانيهم جراء الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 شباط، بحسب ما أكد وزير الداخلية سليمان صويلو.
وأوضح صويلو في مقابلة مساء الأربعاء على قناة "تي آر تي" العامة أنه "تم تحديد 564 مشتبهًا به حتى الآن، سجن 160 منهم، وهناك 18 رهن الإحتجاز، وأطلق 175 مع إبقائهم قيد المراقبة القضائية".
وقال: "منعنا جميع الأشخاص الذين تم تحديدهم من مغادرة الأراضي"، في وقت يتصاعد الغضب من الغش وغياب المراقبة العامة في هذا القطاع الذي شكل دفعًا للإقتصاد التركي خلال الأعوام العشرين الماضية.
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