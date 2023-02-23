الصين تستدعي القنصل الأميركي في هونغ كونغ إثر تصريحات "غير لائقة"

استدعى كبير الدبلوماسيين الصينيين في هونغ كونغ مؤخرا القنصل العام الأميركي بسبب تصريحات اعتبرها "غير لائقة" وحذّره من تعريض الأمن القومي للخطر، وفق ما أفاد متحدث وكالة فرانس برس الخميس.





التقى مفوض وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ ليو غوانغيوان القنصل العام الأميركي غريغوري ماي "قبل أيام قليلة" من أجل "تقديم احتجاجات رسمية والتعبير عن الرفض الشديد له ولقنصليته بسبب تصريحاتهم وأفعالهم غير اللائقة التي تدخلت في شؤون هونغ كونغ"، وفق متحدث باسم مكتب ليو.





ولم يذكر المتحدث موعد الاجتماع بالضبط.

