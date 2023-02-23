تحطم مروحية في ايران وإصابة وزير ووقوع ضحايا

تحطم مروحية في ايران وإصابة وزير ووقوع ضحايا

اعلنت وسائل إعلام رسمية أن مروحية تقل وزير الرياضة الإيراني تحطمت الخميس في مدينة بافت بمحافظة كرمان الجنوبية مما أسفر عن مقتل أحد مستشاريه وإصابة 15 آخرين.



وذكرت وكالة الأنباء الايرانية أن حامد سجادي أصيب في الرأس في الحادث الذي وقع أثناء هبوط المروحية في ملعب بمدينة بافت. ونقل الهلال الأحمر عن الوكالة قولها إن مستشاره إسماعيل أحمدي توفي متأثرا بجروحه وأصيب 15 آخرون بينهم أربعة من أفراد الطاقم.



وقال محمد صابري رئيس الهلال الأحمر في المحافظة للتلفزيون "يعاني الوزير نزفا في الدماغ لكن حالته العامة مستقرة".



وقالت الوكالة إن المروحية "اصطدمت بالارض اثناء هبوطها بينما كانت على مسافة أمتار من الارض".