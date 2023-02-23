الاتحاد الأوروبي يخفف عقوباته على سوريا لتسريع مساعدة ضحايا الزلزال

الاتحاد الأوروبي يخفف عقوباته على سوريا لتسريع مساعدة ضحايا الزلزال

أعلن الاتحاد الأوروبي تخفيف موقت للعقوبات المفروضة على سوريا من أجل تسهيل إيصال المساعدات إلى هذا البلد المتضرر من زلزال السادس شباط.



وقال المجلس الأوروبي في بيان إن المنظمات الإنسانية لن تحتاج مدى ستة أشهر الى حصول على إذن مسبق من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل.



جاء هذا الإجراء "نظرا إلى خطورة الأزمة الإنسانية في سوريا والتي تفاقمت بفعل الزلزال"، وفق ما جاء في البيان.



وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه والدول الأعضاء فيه هم المانحون الرئيسيون لسوريا.