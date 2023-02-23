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مصرع أربعة أشخاص بتحطم مروحية في كازاخستان
أخبار دولية
2023-02-23 | 16:47
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مصرع أربعة أشخاص بتحطم مروحية في كازاخستان
مصرع أربعة أشخاص بتحطم مروحية في كازاخستان
قضى أربعة موظفين في وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان جراء تحطم مروحيتهم، وفق ما أفادت السلطات في البلد الواقع في آسيا الوسطى.
وقال متحدث باسم وزارة حالات الطوارئ لفرانس برس إن تحطم المروحية "ام آي8" التي تعود إلى الحقبة السوفياتية وقع على مسافة غير بعيدة من قرية تشابورينو بمنطقة كازاخستان الغربية (شمال غرب)، على بعد عشرة كلم من الحدود الروسية.
وأضاف المصدر نفسه "كان في المروحية ستة أشخاص، خمسة هم أفراد الطاقم وممثل لكازترانسويل"، وهي شركة رسمية لنقل النفط، لافتا إلى أن القتلى الأربعة موظفون في وزارة حالات الطوارئ.
وتستخدم مروحية "ام آي8" عادة لنقل الركاب والمعدات إلى أمكنة معزولة أو إلى مناطق نائية ذات كثافة سكانية منخفضة.
ووقع الحادث خلال تحليق المروحية فوق خط لنقل النفط، وفق المصدر.
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