الإعصار فريدي يخلّف سبعة قتلى في مدغشقر ويتحول عاصفة في موزمبيق

الإعصار فريدي يخلّف سبعة قتلى في مدغشقر ويتحول عاصفة في موزمبيق

خلّف الإعصار الاستوائي فريدي الذي يضرب المحيط الهندي منذ أيام عدة، سبعة قتلى لدى عبوره في مدغشقر، لكنه تراجع الى حد كبير قبل أن يبلغ موزمبيق الجمعة حيث يتحول عاصفة استوائية معتدلة.



وقالت حكومة مدغشقر في بيان الخميس إن متوسط سرعة الرياح بلغ 65 كلم في الساعة، لافتة الى أن حصيلة الضحايا ارتفعت من خمسة الى سبعة قتلى.



ويتوقع أن يبلغ سواحل موزمبيق ليلا، بين وسط البلاد وجنوبها، قبل أن تصل عينه الى اليابسة قرابة الساعة 10,00 ت غ.



وخلّف الإعصار أضرارا كبيرة في مدغشقر. وقضى أربعة من القتلى السبعة غرقا فيما قتل الثلاثة الآخرون "بعد انهيار منزل"، وفق مكتب إدارة الكوارث. ولم يسجل فقدان أي شخص.



وتضرر 78 ألفا و78 شخصا من سكان الجزيرة بالفيضانات، واضطر كثر منهم الى مغادرة منازلهم.