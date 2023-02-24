الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
روسيا تتّهم أوكرانيا بالتجهيز "لغزو" ترانسنيستريا
أخبار دولية
2023-02-24 | 00:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
روسيا تتّهم أوكرانيا بالتجهيز "لغزو" ترانسنيستريا
روسيا تتّهم أوكرانيا بالتجهيز "لغزو" ترانسنيستريا
اتّهمت روسيا أوكرانيا بالتجهيز "لغزو" ترانسنيستريا، المنطقة المولدافية الانفصالية الموالية لموسكو والتي تنتشر فيها وحدة عسكرية روسية، متعهّدة "الردّ" في حال حدوث ذلك.
وترانسنيستريا منطقة صغيرة أعلنت انفصالها عن مولدافيا في التسعينيات إثر حرب قصيرة وتقع على الحدود الغربية لأوكرانيا وشكّلت في الأسابيع الأخيرة محور توتّرات متزايدة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها في تلغرام "لقد كثّف نظام كييف الاستعدادات لغزو ترانسنيستريا"، مضيفاً أنّ الغزو سيتمّ "ردّاً على هجوم مزعوم للقوات الروسية من أراضي ترانسنيستريا".
وأضافت أنّ الجيش الروسي رصد "تجمّعاً كبيرا للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية قرب الحدود" و"نشر مدافع في مواقع إطلاق" و"زيادة غير مسبوقة في تحليق الطائرات المسيّرة الأوكرانية فوق أراضي" الجمهورية الانفصالية.
وقالت الوزارة إنّ "تنفيذ الاستفزاز المخطط له من السلطات الأوكرانية يشكل تهديدا مباشرا للوحدة الروسية" المنتشرة في ترانسنيستريا.
وأضافت أن الجيش الروسي "سيرد بشكل مناسب على الاستفزاز الذي تخطط له أوكرانيا".
وردّاً على التصريحات الروسية، قالت الحكومة المولدافية عبر قناتها على تطبيق تلغرام إنّ "سلطات الدولة لا تؤكّد المعلومات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم".
وأضافت "ندعو إلى الهدوء وإلى الحصول على المعلومات من مصادر رسمية وموثوق بها في جمهورية مولدافيا".
وكان رئيس وزراء مولدافيا الجديد دورين ريسيان قد دعا مؤخراً إلى انسحاب القوات الروسية من ترانسنيستريا، ما أثار غضب الكرملين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الاثنين إن على "نظرائنا في مولدافيا أن يكونوا حذرين للغاية" في تصريحاتهم.
وسبق أن قالت السلطات المولدافية الموالية لأوروبا إنّ موسكو تعتزم التحريض على انقلاب في البلاد، في اتّهام نفته روسيا.
آخر الأخبار
أخبار دولية
روسيا
أوكرانيا
غزو
ترانسنيستريا
التالي
بكين تدعو لحوار بين كييف وموسكو وتحذّر من استخدام السلاح النووي
بلينكن يزور الأسبوع المقبل كازاخستان وأوزبكستان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:52
زيلينسكي بعد عام على بدء الغزو: أوكرانيا لن تتوقف "طالما لم يعاقَب القتلة الروس"
أخبار دولية
02:52
زيلينسكي بعد عام على بدء الغزو: أوكرانيا لن تتوقف "طالما لم يعاقَب القتلة الروس"
0
أخبار دولية
10:00
زيلينسكي عشية ذكرى الغزو الروسي : أوكرانيا "ستنتصر" في الحرب
أخبار دولية
10:00
زيلينسكي عشية ذكرى الغزو الروسي : أوكرانيا "ستنتصر" في الحرب
0
أخبار دولية
2023-02-22
غوتيريش: الغزو الروسي لأوكرانيا "إهانة لضميرنا الجماعي"
أخبار دولية
2023-02-22
غوتيريش: الغزو الروسي لأوكرانيا "إهانة لضميرنا الجماعي"
0
أخبار دولية
2023-02-22
الصين أطلعت روسيا على رؤيتها بشأن "تسوية سياسية" للنزاع في أوكرانيا
أخبار دولية
2023-02-22
الصين أطلعت روسيا على رؤيتها بشأن "تسوية سياسية" للنزاع في أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:52
زيلينسكي بعد عام على بدء الغزو: أوكرانيا لن تتوقف "طالما لم يعاقَب القتلة الروس"
أخبار دولية
02:52
زيلينسكي بعد عام على بدء الغزو: أوكرانيا لن تتوقف "طالما لم يعاقَب القتلة الروس"
0
أخبار دولية
00:20
كوريا الشمالية تقول إنّها اختبرت أربعة صواريخ كروز استراتيجية
أخبار دولية
00:20
كوريا الشمالية تقول إنّها اختبرت أربعة صواريخ كروز استراتيجية
0
أخبار دولية
00:16
بريطانيا تدعو مجموعة السبع لتسريع مساعداتها العسكرية لكييف
أخبار دولية
00:16
بريطانيا تدعو مجموعة السبع لتسريع مساعداتها العسكرية لكييف
0
أخبار دولية
00:14
بكين تدعو لحوار بين كييف وموسكو وتحذّر من استخدام السلاح النووي
أخبار دولية
00:14
بكين تدعو لحوار بين كييف وموسكو وتحذّر من استخدام السلاح النووي
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
00:51
العثور على 3 جثث في داريا
أخبار لبنان
00:51
العثور على 3 جثث في داريا
0
أمن وقضاء
2023-02-19
استغلّ عمله في إحدى الشركات ضمن مطار رفيق الحريري الدولي وقام بسرقات عدة من حقائب المسافرين... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
2023-02-19
استغلّ عمله في إحدى الشركات ضمن مطار رفيق الحريري الدولي وقام بسرقات عدة من حقائب المسافرين... وهذا ما حلّ به
0
أخبار لبنان
2023-01-25
مدعي عام التمييز غسان عويدات: لا علاقة للعقوبات الاميركية باخلاء سبيل الموقوفين وعن سبب اقدامه على هذه الخطوة اليوم قال ان الامر لم يكن مطروحا سابقا
أخبار لبنان
2023-01-25
مدعي عام التمييز غسان عويدات: لا علاقة للعقوبات الاميركية باخلاء سبيل الموقوفين وعن سبب اقدامه على هذه الخطوة اليوم قال ان الامر لم يكن مطروحا سابقا
0
فنّ
2022-12-12
نانسي عجرم تروي قصتها مع معجبة سعودية: "بنوتة صغيرة طلبت منّي هالطلب" (فيديو)
فنّ
2022-12-12
نانسي عجرم تروي قصتها مع معجبة سعودية: "بنوتة صغيرة طلبت منّي هالطلب" (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
صليبا وخلف "مستمران في معركتهما من داخل المجلس"
تقارير نشرة الاخبار
14:16
صليبا وخلف "مستمران في معركتهما من داخل المجلس"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
الحرب الأوكرانية - الروسية لن تنتهي بنصر وخسارة
تقارير نشرة الاخبار
14:10
الحرب الأوكرانية - الروسية لن تنتهي بنصر وخسارة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
أول حوار استراتيجي بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
14:07
أول حوار استراتيجي بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
لقاء وزير الخارجية الايرانية بالمسؤولين العراقيين... ماذا بعد؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
لقاء وزير الخارجية الايرانية بالمسؤولين العراقيين... ماذا بعد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من هي مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من هي مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
انطلاق مهرجان البستان
تقارير نشرة الاخبار
13:49
انطلاق مهرجان البستان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في بخعون "ناس طلعوا وناس ما طلعوا" من مبنيين مهددين بالسقوط !
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في بخعون "ناس طلعوا وناس ما طلعوا" من مبنيين مهددين بالسقوط !
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عن الهزات في لبنان "لا داعي للهلع"... وهزات تركيا إلى تناقص
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عن الهزات في لبنان "لا داعي للهلع"... وهزات تركيا إلى تناقص
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:30
التمديد للواء ابراهيم على نار حامية مع قرب خروجه إلى التقاعد... فهل من حل في السرايا؟
مقدمة نشرة الاخبار
13:30
التمديد للواء ابراهيم على نار حامية مع قرب خروجه إلى التقاعد... فهل من حل في السرايا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
مقدمة نشرة الاخبار
13:18
المصارف توجه رسالة إيجابية للمودعين
مقدمة نشرة الاخبار
13:18
المصارف توجه رسالة إيجابية للمودعين
2
اقتصاد
03:58
انخفاض بأسعار المحروقات..
اقتصاد
03:58
انخفاض بأسعار المحروقات..
3
اقتصاد
09:20
ارتفاع أسعار المحروقات...
اقتصاد
09:20
ارتفاع أسعار المحروقات...
4
فنّ
05:36
خطوبة ماريتا الحلاني في باريس... "قلت نعم لحبّ حياتي" (فيديو)
فنّ
05:36
خطوبة ماريتا الحلاني في باريس... "قلت نعم لحبّ حياتي" (فيديو)
5
امن وقضاء
12:01
مجلس القضاء الاعلى يدعو ميقاتي ومولوي للرجوع عن قرارين
امن وقضاء
12:01
مجلس القضاء الاعلى يدعو ميقاتي ومولوي للرجوع عن قرارين
6
أمن وقضاء
06:22
رجا حاموش يدعي على سلامة وشقيقه رجا وماريان حويك
أمن وقضاء
06:22
رجا حاموش يدعي على سلامة وشقيقه رجا وماريان حويك
7
اخبار البرامج
07:10
خبير جيولوجي يتحدث عن إمكانية حدوث تسونامي في لبنان... وكيف تؤثر الزلازل على الأطفال؟
اخبار البرامج
07:10
خبير جيولوجي يتحدث عن إمكانية حدوث تسونامي في لبنان... وكيف تؤثر الزلازل على الأطفال؟
8
أخبار لبنان
11:36
هزة ارضية على الحدود التركية - السورية شعر بها سكان لبنان
أخبار لبنان
11:36
هزة ارضية على الحدود التركية - السورية شعر بها سكان لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store