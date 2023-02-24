الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كوريا الشمالية تقول إنّها اختبرت أربعة صواريخ كروز استراتيجية

أخبار دولية
2023-02-24 | 00:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كوريا الشمالية تقول إنّها اختبرت أربعة صواريخ كروز استراتيجية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
كوريا الشمالية تقول إنّها اختبرت أربعة صواريخ كروز استراتيجية

كوريا الشمالية تختبر أربعة صواريخ كروز استراتيجية

 أعلنت كوريا الشمالية الجمعة أنّها أطلقت أربعة صواريخ كروز استراتيجية باتّجاه البحر، في تجربة قالت إنّها "أظهرت مرة أخرى القدرات الحربية للقوة القتالية النووية" للبلاد.
 
وهذا الاختبار هو الأحدث في سلسلة تجارب استفزازية أدّت إلى تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية وزادت المخاوف من أن تجري كوريا الشمالية أول تجربة نووية لها منذ 2017.
     
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ صواريخ "هواسال-2" الأربعة أطلقت من محيط مدينة كيم تشيك في مقاطعة هامغيونغ الشمالية باتجاه بحر الشرق المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.
     
وأضافت أنّ الصواريخ اجتازت مسافة ألفي كيلومتر قبل أن تصيب أهدافها "بدقّة"، من دون أن تحدد ماهية تلك الأهداف.
     
كما أشارت الوكالة إلى أنّ "اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري أعربت عن ارتياحها الكبير لنتائج تجربة الإطلاق".
     
وتابعت أنّ "التجربة أظهرت مرة أخرى بوضوح القدرات الحربية للقوة القتالية النووية لكوريا الديموقراطية التي تعزّز بكلّ الطرق قدرتها على شنّ هجوم نووي قاتل ضد القوى المعادية".
 
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

كوريا الشمالية

صواريخ

نووي

LBCI التالي
زيلينسكي بعد عام على بدء الغزو: أوكرانيا لن تتوقف "طالما لم يعاقَب القتلة الروس"
بريطانيا تدعو مجموعة السبع لتسريع مساعداتها العسكرية لكييف
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:51

إعلام رسمي كوري شمالي: كوريا الشمالية تختبر أربعة صواريخ كروز استراتيجية

LBCI
أخبار دولية
2023-01-14

كوريا الشمالية تندّد بتصريحات لغوتيريش اعتبر فيها أن برنامجها النووي يشكل "خطرا واضحا وقائما"

LBCI
أخبار دولية
2023-01-03

البيت الأبيض: واشنطن وسيول تخططان للرد في حال استخدام كوريا الشمالية أسلحة نووية

LBCI
أخبار دولية
2023-01-01

كيم يدعو إلى "زيادة هائلة" في الترسانة النووية لكوريا الشمالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:52

زيلينسكي بعد عام على بدء الغزو: أوكرانيا لن تتوقف "طالما لم يعاقَب القتلة الروس"

LBCI
أخبار دولية
00:16

بريطانيا تدعو مجموعة السبع لتسريع مساعداتها العسكرية لكييف

LBCI
أخبار دولية
00:14

بكين تدعو لحوار بين كييف وموسكو وتحذّر من استخدام السلاح النووي

LBCI
أخبار دولية
00:12

روسيا تتّهم أوكرانيا بالتجهيز "لغزو" ترانسنيستريا

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
00:51

العثور على 3 جثث في داريا

LBCI
أمن وقضاء
2023-02-19

استغلّ عمله في إحدى الشركات ضمن مطار رفيق الحريري الدولي وقام بسرقات عدة من حقائب المسافرين... وهذا ما حلّ به

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-25

مدعي عام التمييز غسان عويدات: لا علاقة للعقوبات الاميركية باخلاء سبيل الموقوفين وعن سبب اقدامه على هذه الخطوة اليوم قال ان الامر لم يكن مطروحا سابقا

LBCI
فنّ
2022-12-12

نانسي عجرم تروي قصتها مع معجبة سعودية: "بنوتة صغيرة طلبت منّي هالطلب" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

صليبا وخلف "مستمران في معركتهما من داخل المجلس"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

الحرب الأوكرانية - الروسية لن تنتهي بنصر وخسارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

أول حوار استراتيجي بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

لقاء وزير الخارجية الايرانية بالمسؤولين العراقيين... ماذا بعد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

من هي مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

انطلاق مهرجان البستان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في بخعون "ناس طلعوا وناس ما طلعوا" من مبنيين مهددين بالسقوط !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

عن الهزات في لبنان "لا داعي للهلع"... وهزات تركيا إلى تناقص

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:30

التمديد للواء ابراهيم على نار حامية مع قرب خروجه إلى التقاعد... فهل من حل في السرايا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:18

المصارف توجه رسالة إيجابية للمودعين

LBCI
اقتصاد
03:58

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
اقتصاد
09:20

ارتفاع أسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
05:36

خطوبة ماريتا الحلاني في باريس... "قلت نعم لحبّ حياتي" (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
12:01

مجلس القضاء الاعلى يدعو ميقاتي ومولوي للرجوع عن قرارين

LBCI
أمن وقضاء
06:22

رجا حاموش يدعي على سلامة وشقيقه رجا وماريان حويك

LBCI
اخبار البرامج
07:10

خبير جيولوجي يتحدث عن إمكانية حدوث تسونامي في لبنان... وكيف تؤثر الزلازل على الأطفال؟

LBCI
أخبار لبنان
11:36

هزة ارضية على الحدود التركية - السورية شعر بها سكان لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة