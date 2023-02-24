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زيلينسكي بعد عام على بدء الغزو: أوكرانيا لن تتوقف "طالما لم يعاقَب القتلة الروس"

زيلينسكي يتحدث بعد عام على بدء الغزو...



أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة ألقاها بمناسبة مرور عام على بدء الغزو الروسي، أن بلاده لن تتوقف "طالما لم يعاقَب القتلة الروس".



وقال زيلينسكي في كلمته عبر الفيديو التي بثتها مواقع التواصل الاجتماعي: "لن نغفر أبدا. لن نستكين طالما لم يعاقَب القتلة الروس. من قبل المحكمة الدولية أو بالعدالة الإلهية أو بأيدي جنودنا".



وأضاف: "سنفعل كل شيء لتحقيق النصر هذه السنة، نحن أقوياء. نحن مستعدون لكل شيء. سننتصر على الجميع. لأننا أوكرانيا!".