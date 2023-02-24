شولتس في ذكرى بدء الغزو الروسي لأوكرانيا: بوتين "لن يحقق أهدافه الإمبريالية"

شولتس يتحدّث في ذكرى بدء الغزو الروسي لأوكرانيا..

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس في رسالة عبر الفيديو الجمعة بمناسبة مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أن فلاديمير بوتين "لن يحقق أهدافه الإمبريالية" في هذا البلد.



وقال شولتس إنه "كلما أدرك الرئيس الروسي سريعا أنه لن يحقق أهدافه الإمبريالية، ازدادت الفرص لانتهاء الحرب قريبا" معتبرا أن بوتين له القدرة على "وضع حد لهذه الحرب".