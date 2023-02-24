الحلف الأطلسي "مصمم"على دعم أوكرانيا بمواجهة روسيا

الحلف الأطلسي "مصمم"على دعم أوكرانيا بمواجهة روسيا



أكد حلف شمال الأطلسي الجمعة أنه "مصمم على مساعدة أوكرانيا" على التصدي للغزو الروسي، معتبرا أن موسكو "لم تتمكن من كسر عزيمة الشعب الأوكراني" مع مرور عام على بدء الهجوم.



وأعلن الحلف أن على روسيا أن توقف "فورا" هذه "الحرب غير القانونية" التي انعكست على إمدادات المواد الغذائية والطاقة في العالم، مطالبا بمحاسبة موسكو على "جرائم الحرب" المرتكبة في أوكرانيا.

