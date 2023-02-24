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رسالة من الرئيس القبرصي للراعي: سأكون المدافع الأول عن لبنان في المحافل الدولية
أخبار دولية
2023-02-24 | 04:54
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رسالة من الرئيس القبرصي للراعي: سأكون المدافع الأول عن لبنان في المحافل الدولية
رسالة من الرئيس القبرصي للراعي
سلّم الرئيس القبرصي المنتخب نيكوس كريستودوليدس، وفد من الرابطة المارونية في لبنان تقدمه رئيسها السفير خليل كرم، رسالةً شفوية إلى البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، أكد له فيها انه سيكون المدافع الأول عن لبنان في الاتحاد الاوروبي وفي المحافل الدولية.
وشدد خلال زيارة الوفد له في قبرص برفقة النائب الماروني جون موسى، على وجوب تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان وقبرص، معربا عن أمله في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لينتظم عمل المؤسسات الدستورية. وأن هذا الأمر يحفز المجتمع الدولي على مساعدة لبنان. وتم الاتفاق على أن يكون النائب موسى هو صلة الوصل بين الرئاسة القبرصية والرابطة المارونية.
ودار الحديث خلال الزيارة عن العلاقات الثنائية بين لبنان وقبرص ،ودور الطائفة المارونية في الجزيرة.
وكانت ابرشية قبرص المارونية قد إحتفلت بعيد القديس مارون بقداس احتفالي ترأسه راعي الابرشية المطران سليم صفير في كاتدرائية السيدة في نيقوسيا، يعاونه لفيف من الكهنة والرهبان.
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قبرص
الوفد الماروني
الرابطة المارونية
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