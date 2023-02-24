مدفيديف: روسيا ستحقق "النصر" في أوكرانيا ومستعدة للمضي حتى "حدود بولندا"

أعلن الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الجمعة أن موسكو "ستنتصر" في أوكرانيا مؤكدا مع مرور عام على بدء الغزو الروسي أن بلاده على استعداد للمضي حتى حدود بولندا.



وكتب المسؤول الثاني في مجلس الأمن الروسي على تطبيق تلغرام: "سنحقق النصر. نريد جميعا أن يحصل هذا بأسرع ما يمكن. وسيأتي هذا اليوم".



وأكد أنه يجب "دفع حدود التهديدات لبلادنا إلى أبعد ما يمكن، حتى لو كان ذلك حدود بولندا" المجاورة لأوكرانيا.



ويفترض ذلك أن تسيطر روسيا على كامل أراضي أوكرانيا، هو ما كان الهدف الأول للهجوم الروسي عند بدء شنه. لكن بعدما فشلت القوات الروسية عند أبواب كييف وتكبدت انتكاسات متتالية، انكفأت القوات الروسية وباتت تركز هجومها على شرق أوكرانيا وجنوبها.



وبعدما كان مدفيديف يُعتبر في الماضي شخصية ليبرالية في النظام الروسي، بات من أشد المدافعين عن غزو أوكرانيا ويضاعف الانتقادات اللاذعة لكييف وحلفائها الغربيين.



وفي رسالته الجمعة، اتهم الحكومة الأوكرانية مجددا بأنها من "النازيين الجدد" ترتكب "إبادة" بحق الناطقين بالروسية في أوكرانيا، وهي من التهم غير المبررة التي استخدمها الكرملين ذريعة لتبرير الغزو.



وتحدث ميدفيديف عن "مفاوضات" ستجري بعد "انتصار" روسيا، من غير أن يتضح إن كانت تصريحاته تعكس موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ورأى أن هذه المفاوضات ستكون "صعبة ومتوترة" والقرارات من جانب أوكرانيا سوف "تتخذ عبر البحار، من قبل الذين يسلمون أسلحة إلى كييف ويرسلون لها المال لتعويم الاقتصاد الأوكراني أو ما تبقى منه".