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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على روسيا مع مرور عام على بدء غزو أوكرانيا

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على روسيا مع مرور عام على بدء غزو أوكرانيا



أعلن البيت الأبيض تشديد العقوبات على روسيا الرامية بهدف ضرب اقتصادها والحد من إمكانية وصولها غلى التكنولوجيات الحساسة مثل اشباه الموصلات.



وأفاد البيت الأبيض أن العقوبات التي تستهدف قطاعات مثل المصارف والصناعات الدفاعية ستطال "أكثر من مئتي شخص وكيان، بما في ذلك فاعلون روس ودول ثالثة عبر أوروبا وآسيا والشرق الأوسط تدعم المجهود الحربي الروسي"، فيما ستستهدف سلسلة عقوبات قدرة موسكو على الالتفاف على العقوبات السابقة.





