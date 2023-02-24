مجموعة السبع ستدعو إلى الامتناع عن تقديم أي مساعدة عسكرية لروسيا

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن مجموعة السبع ستدعو خلال قمة افتراضية الجمعة إلى الامتناع عن إرسال أي مساعدات عسكرية إلى روسيا.وأشار رئيس الحكومة الياباني للصحافيين قبل ساعات من القمة التي سترئسها اليابان إلى "دعم عسكري لروسيا من قبل دول أخرى تم الإبلاغ عنه".وقال إن "مجموعة السبع تعتزم الدعوة إلى إنهاء هذا الدعم".وكان كيشيدا أعلن الاثنين أنه سيستضيف اجتماعا عبر الإنترنت بين قادة دول مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، تزامنا مع مرور عام على بدء الغزو الروسي.وقال في خطاب في طوكيو "ليحافظ قادة دول مجموعة السبع على وحدة صفهم للتعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا، قررت استضافة مؤتمر عبر الفيديو لهم تتم دعوة الرئيس زيلينسكي إليه هذا الأسبوع في 24" شباط.