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ستولتنبرغ: أوكرانيا "ستنتصر بالتأكيد" رغم "عام من اليأس"

أخبار دولية
2023-02-24 | 04:57
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ستولتنبرغ: أوكرانيا &quot;ستنتصر بالتأكيد&quot; رغم &quot;عام من اليأس&quot;
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ستولتنبرغ: أوكرانيا "ستنتصر بالتأكيد" رغم "عام من اليأس"

ستولتنبرغ: أوكرانيا "ستنتصر بالتأكيد" بالرغم من "عام قاتم من اليأس والدمار"

أعلن الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ الجمعة أن أوكرانيا "ستنتصر بالتأكيد" في النزاع مع موسكو بالرغم من "عام قاتم من اليأس والدمار" منذ بدء الغزو الروسي لهذا البلد قبل سنة بالتمام.
     
وقال ستولتنبرغ للصحافيين في تالين: "الحرية ليست مجانية، علينا أن نقاتل من أجلها كل يوم. اليوم الشعب الأوكراني هو الذي يقاتل ببسالة من أجل حريته. وبالرغم من عام قاتم من اليأس والدمار، سينتصر تصميمه وشجاعته بالتأكيد".

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