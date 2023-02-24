مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال تعلن تعليق عضوية روسيا

مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال تعلن تعليق عضوية روسيا



أعلنت مجموعة العمل المالي الجمعة تعليق عضوية موسكو في الهيئة المكلفة مكافحة تبييض الأموال، مع مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.



من جهة أخرى، شطبت مجموعة العمل المالي المغرب وكمبوديا عن قائمتها الرمادية للبلدان الخاضعة لمراقبة مشددة، فيما أضافت إليها نيجيريا وجنوب إفريقيا، وفق ما اعلنت الهيئة في بيان.



