الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وفاة فلسطيني متاثرا بجروح اصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية

أخبار دولية
2023-02-24 | 06:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وفاة فلسطيني متاثرا بجروح اصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
وفاة فلسطيني متاثرا بجروح اصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية

وفاة فلسطيني متاثرا بجروح اصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية

توفي شاب فلسطيني متاثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة، كما اعلن مسؤول طبي الجمعة.
     
وقال المسؤول الطبي في المستشفى الأهلي في الخليل لوكالة فرانس برس إن "الشاب محمد إسماعيل جوابرة (22 عاما) استشهد متأثرا بجروح أصيب بها بالرصاص الحي في الرأس ما أدى إلى تلف جزء كبير من الدماغ". 
      
واضاف أن جوابرة "أدخل للعناية المكثفة في المستشفى بحالة حرجة للغاية وعملت الطواقم الطبية جاهدة لإنقاذ حياته إلا انه فارق الحياة متأثرا بجروحه".
     
وتم تشييع جوابرة ظهر الجمعة في مخيم العروب. لف قد رأسه بكوفية فلسطينية وجثمانه بعلم فلسطيني.
      
وكانت مواجهات جرت في مخيم العروب الخميس مع الجيش الاسرائيلي بعدما دعت لجنة التنسيق الفصائلي التي تضم ممثلين عن فصائل فلسطينية، إلى إضراب شامل ومسيرات تعبيرا عن "الغضب على مجزرة الاحتلال في نابلس جبل النار والثوار والأحرار وإكراما لأرواح الشهداء الأبطال".
      
وقال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي لفرانس برس إن "عددا من الملثمين في مخيم العروب قاموا برشق سيارات مدنية تمر من امام المخيم بحجارة"، في إشارة إلى سيارات اسرائيلية.
      
وأوضح أن "جنود الجيش الإسرائيلي الذين تم إرسالهم إلى مكان الحادث قاموا بملاحقة المشتبه بهم في المخيم وخلال المطاردة تم التحريض على أعمال شغب عنيفة وألقى الملثمون المشتبه بهم الحجارة وكتلا كبيرة من أسطح المنازل على الجنود مما عرض حياتهم للخطر".
      
وتابع أن "الجنود ردوا بوسائل تشتيت الشغب وبعيارات نارية وتم التعرف على إصابة هناك"، مؤكدا أنه "لم ترد انباء عن وقوع اصابات في صفوف الجيش الاسرائيلي".
      
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت ليل الخميس الجمعة أن فلسطينين من قرية قصرة جنوب شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، أصيبا بجروح خطيرة برصاص مستوطنين ووصلا إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلسط.
      
وقال مسؤول طبي في المستشفى الجمعة لفرانس برس "ان وضع كل منهما بات مستقرا الان".
      
وقال الجيش الاسرائيلي  في بيان "وردنا تقرير عن مواجهة عنيفة بين فلسطينيين وإسرائيليين بالقرب من بلدة قصرة، وصل جنودنا إلى مكان الحادث وردوا بوسائل تفريق المشاغبين من أجل تفريق المواجهة".
      
وأضاف "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بفلسطينيين تم إجلاؤهم إلى المستشفى نتيجة إصابتهم بأعيرة نارية".
     
وتبادلت إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة عمليات قصف امس الخميس في أعقاب مقتل أحد عشر فلسطينيا وجرح أكثر من ثمانين آخرين في عملية للجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.
     
ولم يسجل سقوط إصابات أو قتلى في تبادل القصف.
      
منذ مطلع العام، قتل في أعمال العنف والمواجهات 62 فلسطينيا بينهم مقاتلون ومدنيّون بعضهم قصّر، وعشرة اسرائيليين هم تسعة مدنيين بينهم ثلاثة قاصرين وشرطي واحد، فضلا عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.
 
     
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

وفاة

فلسطيني

مواجهات

الجيش الاسرائيلي

الضفة الغربية

LBCI التالي
روسيا "سترد" إذا هاجمت أوكرانيا المنطقة الانفصالية الموالية لروسيا في مولدافيا
مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال تعلن تعليق عضوية روسيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2022-12-12

مقتل فتاة فلسطينية برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

LBCI
أخبار دولية
2023-02-23

تبادل قصف بين إسرائيل وقطاع غزة غداة عملية قُتل فيها فلسطينيون في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
2023-02-20

وفاة فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
2023-02-09

مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية المحتلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:18

مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا في مالي في هجوم نسب الى جهاديين

LBCI
أخبار دولية
09:26

العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا تستهدف ايضا وسطاء اوروبيين

LBCI
أخبار دولية
08:45

مجموعة السبع ستدعو إلى الامتناع عن تقديم أي مساعدة عسكرية لروسيا

LBCI
أخبار دولية
08:15

مولدافيا تنفي أي "تهديد مباشر" من أوكرانيا لمنطقتها الانفصالية الموالية لروسيا

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:28

بعد حادث اوتوستراد شكا المروّع ووفاة 3 أشخاص... إلقاء القبض على سائق الشاحنة

LBCI
فنّ
05:06

عاصي وكوليت الحلاني يعلّقان على خطوبة ماريتا وكميل

LBCI
أخبار لبنان
04:02

وفاة ثلاثة طلاب بحادث سير فجراً

LBCI
امن وقضاء
2023-01-30

هيئة إدارة السير تعلن إقفال فروعها كافة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:37

مبادرة سلامٍ من الصين لحل الازمة الروسية الاوكرانية.. فما هي بنودُها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:36

عام من الحرب الروسية الأوكرانية.. ماذا في المستجدات؟

LBCI
أخبار لبنان
06:35

قعقور تحذّر من انهيار التعليم في لبنان بسبب غياب الشفافية والرقابة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:33

المصارف تعلق اضرابها بعد اجتماع مع ميقاتي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:32

منتخب لبنان لكرة السلة يخسر مباراته.. اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

صليبا وخلف "مستمران في معركتهما من داخل المجلس"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

الحرب الأوكرانية - الروسية لن تنتهي بنصر وخسارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

أول حوار استراتيجي بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

لقاء وزير الخارجية الايرانية بالمسؤولين العراقيين... ماذا بعد؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:18

المصارف توجه رسالة إيجابية للمودعين

LBCI
أخبار لبنان
04:02

وفاة ثلاثة طلاب بحادث سير فجراً

LBCI
أخبار لبنان
03:35

جدول جديد بأسعار المحروقات..

LBCI
امن وقضاء
12:01

مجلس القضاء الاعلى يدعو ميقاتي ومولوي للرجوع عن قرارين

LBCI
اقتصاد
06:26

جمعية المصارف تعلّق الإضراب لمدة أسبوع

LBCI
امن وقضاء
07:12

الأمن العام: اعتبارا من ٦-٣-٢٠٢٣ تقبّل طلبات المواطنين للإستحصال على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق على أن تنجز بمهلة ٢٥ يوما

LBCI
أخبار لبنان
06:19

جامعة البلمند نعت ثلاثة من طلابها قضوا اثر حادث سير مروع في شكا

LBCI
أخبار لبنان
00:51

العثور على 3 جثث في داريا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة