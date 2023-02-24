روسيا "سترد" إذا هاجمت أوكرانيا المنطقة الانفصالية الموالية لروسيا في مولدافيا

حذّرت روسيا الجمعة بأنها "سترد" على أي "استفزاز" عسكري أوكراني في منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا في مولدافيا حيث تنشر موسكو قوة عسكرية.





وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن "القوات المسلحة للاتحاد الروسي سترد بالشكل المناسب على أي استفزاز يقوم به نظام كييف" مؤكدة أن أوكرانيا تنشر رجالا ومعدات قرب المنطقة الانفصالية المولدافية المجاورة.

