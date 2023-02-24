الصين تعتزم تصنيع مسيرات هجومية لتستخدمها روسيا في أوكرانيا

تعتزم الصين بدء إنتاج مسيّرات هجومية للجيش الروسي نظراً لإمكانية استخدامها في أوكرانيا، بحسب ما أعلنت صحيفة دير شبيغل الأسبوعية الألمانية في عددها الجمعة.





وقالت الصحيفة من دون ذكر مصدر إن مفاوضات بهذا الصدد بدأت بين مسؤولين عسكريين روس وشركة تصنيع المسيّرات الصينية "شيان بينغو إنتيليجنت أفياشن تكنولوجي".