مولدافيا تنفي أي "تهديد مباشر" من أوكرانيا لمنطقتها الانفصالية الموالية لروسيا

نفت مولدافيا الجمعة أن تكون أوكرانيا تشكل أي "تهديد مباشر" لمنطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا، ردا على تصريحات لوزارة الخارجية الروسية اتهمت كييف بـ"التحضير" لـ"غزو" هذه المنطقة المولدافية.





وجاء في بيان أن "وزارة الدفاع تراقب كل الوقائع والأعمال والتغييرات التي تجري في المنطقة ... نؤكد أنه ليس هناك أي تهديد مباشر على الأمن العسكري للدولة" مضيفا أن "المعلومات الخاطئة المنشورة هدفها إثارة الذعر".

