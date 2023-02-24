الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مولدافيا تنفي أي "تهديد مباشر" من أوكرانيا لمنطقتها الانفصالية الموالية لروسيا
أخبار دولية
2023-02-24 | 08:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مولدافيا تنفي أي "تهديد مباشر" من أوكرانيا لمنطقتها الانفصالية الموالية لروسيا
نفت مولدافيا الجمعة أن تكون أوكرانيا تشكل أي "تهديد مباشر" لمنطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا، ردا على تصريحات لوزارة الخارجية الروسية اتهمت كييف بـ"التحضير" لـ"غزو" هذه المنطقة المولدافية.
وجاء في بيان أن "وزارة الدفاع تراقب كل الوقائع والأعمال والتغييرات التي تجري في المنطقة ... نؤكد أنه ليس هناك أي تهديد مباشر على الأمن العسكري للدولة" مضيفا أن "المعلومات الخاطئة المنشورة هدفها إثارة الذعر".
آخر الأخبار
أخبار دولية
مولدافيا
روسيا
التالي
بلينكن يزور الأسبوع المقبل كازاخستان وأوزبكستان
الإعصار فريدي يخلّف سبعة قتلى في مدغشقر ويتحول عاصفة في موزمبيق
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:42
روسيا "سترد" إذا هاجمت أوكرانيا المنطقة الانفصالية الموالية لروسيا في مولدافيا
أخبار دولية
07:42
روسيا "سترد" إذا هاجمت أوكرانيا المنطقة الانفصالية الموالية لروسيا في مولدافيا
0
أخبار دولية
2023-02-15
روسيا تنفي الاتهامات بالتخطيط لانقلاب في مولدافيا
أخبار دولية
2023-02-15
روسيا تنفي الاتهامات بالتخطيط لانقلاب في مولدافيا
0
أخبار دولية
2023-02-10
مولدافيا تستدعي سفير روسيا لديها بعد عبور صاروخ مجالها الجوي
أخبار دولية
2023-02-10
مولدافيا تستدعي سفير روسيا لديها بعد عبور صاروخ مجالها الجوي
0
أخبار دولية
2023-02-09
جهاز الاستخبارات المولدافي: روسيا تتحرّك لزعزعة استقرار مولدافيا
أخبار دولية
2023-02-09
جهاز الاستخبارات المولدافي: روسيا تتحرّك لزعزعة استقرار مولدافيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:18
مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا في مالي في هجوم نسب الى جهاديين
أخبار دولية
10:18
مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا في مالي في هجوم نسب الى جهاديين
0
أخبار دولية
09:26
العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا تستهدف ايضا وسطاء اوروبيين
أخبار دولية
09:26
العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا تستهدف ايضا وسطاء اوروبيين
0
أخبار دولية
08:45
مجموعة السبع ستدعو إلى الامتناع عن تقديم أي مساعدة عسكرية لروسيا
أخبار دولية
08:45
مجموعة السبع ستدعو إلى الامتناع عن تقديم أي مساعدة عسكرية لروسيا
0
أخبار دولية
07:46
الصين تعتزم تصنيع مسيرات هجومية لتستخدمها روسيا في أوكرانيا
أخبار دولية
07:46
الصين تعتزم تصنيع مسيرات هجومية لتستخدمها روسيا في أوكرانيا
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:28
بعد حادث اوتوستراد شكا المروّع ووفاة 3 أشخاص... إلقاء القبض على سائق الشاحنة
أمن وقضاء
09:28
بعد حادث اوتوستراد شكا المروّع ووفاة 3 أشخاص... إلقاء القبض على سائق الشاحنة
0
فنّ
05:06
عاصي وكوليت الحلاني يعلّقان على خطوبة ماريتا وكميل
فنّ
05:06
عاصي وكوليت الحلاني يعلّقان على خطوبة ماريتا وكميل
0
أخبار لبنان
04:02
وفاة ثلاثة طلاب بحادث سير فجراً
أخبار لبنان
04:02
وفاة ثلاثة طلاب بحادث سير فجراً
0
امن وقضاء
2023-01-30
هيئة إدارة السير تعلن إقفال فروعها كافة
امن وقضاء
2023-01-30
هيئة إدارة السير تعلن إقفال فروعها كافة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:37
مبادرة سلامٍ من الصين لحل الازمة الروسية الاوكرانية.. فما هي بنودُها؟
تقارير نشرة الاخبار
06:37
مبادرة سلامٍ من الصين لحل الازمة الروسية الاوكرانية.. فما هي بنودُها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
06:36
عام من الحرب الروسية الأوكرانية.. ماذا في المستجدات؟
تقارير نشرة الاخبار
06:36
عام من الحرب الروسية الأوكرانية.. ماذا في المستجدات؟
0
أخبار لبنان
06:35
قعقور تحذّر من انهيار التعليم في لبنان بسبب غياب الشفافية والرقابة
أخبار لبنان
06:35
قعقور تحذّر من انهيار التعليم في لبنان بسبب غياب الشفافية والرقابة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:33
المصارف تعلق اضرابها بعد اجتماع مع ميقاتي
تقارير نشرة الاخبار
06:33
المصارف تعلق اضرابها بعد اجتماع مع ميقاتي
0
تقارير نشرة الاخبار
06:32
منتخب لبنان لكرة السلة يخسر مباراته.. اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
06:32
منتخب لبنان لكرة السلة يخسر مباراته.. اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
صليبا وخلف "مستمران في معركتهما من داخل المجلس"
تقارير نشرة الاخبار
14:16
صليبا وخلف "مستمران في معركتهما من داخل المجلس"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
الحرب الأوكرانية - الروسية لن تنتهي بنصر وخسارة
تقارير نشرة الاخبار
14:10
الحرب الأوكرانية - الروسية لن تنتهي بنصر وخسارة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
أول حوار استراتيجي بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
14:07
أول حوار استراتيجي بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
لقاء وزير الخارجية الايرانية بالمسؤولين العراقيين... ماذا بعد؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
لقاء وزير الخارجية الايرانية بالمسؤولين العراقيين... ماذا بعد؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
مقدمة نشرة الاخبار
13:18
المصارف توجه رسالة إيجابية للمودعين
مقدمة نشرة الاخبار
13:18
المصارف توجه رسالة إيجابية للمودعين
2
أخبار لبنان
04:02
وفاة ثلاثة طلاب بحادث سير فجراً
أخبار لبنان
04:02
وفاة ثلاثة طلاب بحادث سير فجراً
3
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد بأسعار المحروقات..
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد بأسعار المحروقات..
4
امن وقضاء
12:01
مجلس القضاء الاعلى يدعو ميقاتي ومولوي للرجوع عن قرارين
امن وقضاء
12:01
مجلس القضاء الاعلى يدعو ميقاتي ومولوي للرجوع عن قرارين
5
اقتصاد
06:26
جمعية المصارف تعلّق الإضراب لمدة أسبوع
اقتصاد
06:26
جمعية المصارف تعلّق الإضراب لمدة أسبوع
6
امن وقضاء
07:12
الأمن العام: اعتبارا من ٦-٣-٢٠٢٣ تقبّل طلبات المواطنين للإستحصال على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق على أن تنجز بمهلة ٢٥ يوما
امن وقضاء
07:12
الأمن العام: اعتبارا من ٦-٣-٢٠٢٣ تقبّل طلبات المواطنين للإستحصال على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق على أن تنجز بمهلة ٢٥ يوما
7
أخبار لبنان
06:19
جامعة البلمند نعت ثلاثة من طلابها قضوا اثر حادث سير مروع في شكا
أخبار لبنان
06:19
جامعة البلمند نعت ثلاثة من طلابها قضوا اثر حادث سير مروع في شكا
8
أخبار لبنان
00:51
العثور على 3 جثث في داريا
أخبار لبنان
00:51
العثور على 3 جثث في داريا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store