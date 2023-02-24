مجموعة السبع ستدعو إلى الامتناع عن تقديم أي مساعدة عسكرية لروسيا

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنّ مجموعة السبع ستدعو خلال قمة افتراضية الجمعة إلى الامتناع عن إرسال أي مساعدات عسكرية إلى روسيا.





وأشار رئيس الوزراء الياباني للصحافيين قبل ساعات من القمة التي سترأسها اليابان إلى "دعم عسكري لروسيا من قبل دول أخرى تم الإبلاغ عنه".





وقال إن "مجموعة السبع تعتزم الدعوة إلى إنهاء هذا الدعم".