العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا تستهدف ايضا وسطاء اوروبيين

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة رزمة عقوبات جديدة على روسيا، بعد عام تماما على بدء غزوها أوكرانيا، علما بأنها تستهدف أيضا أفرادا وشركات في دول أوروبية، وخصوصا في سويسرا.





وقالت وزارة الخزانة في بيان إن واشنطن استهدفت شركات وأفرادا روسا في قطاعات المعادن والمناجم والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات، إضافة الى ثلاثين فردا وشركة في دول أوروبية متهمين بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات.